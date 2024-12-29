Обозреватель Bild: Пилоты самолета AZAL совершили чудо

Издание напомнило, что самолет обстреляли российские военные над Грозным, но он смог пролететь несколько сотен километров до Казахстана. В связи с этим авиаэксперт Якоб Верт дал действиям летчиков высокую оценку: «Судя по ходу полета и попытке посадки, самолет, похоже, был сильно неуправляем».

Он добавил, что от полного разрушения его спасло «поразительное достижение пилотов, которые привели сильно поврежденный самолет над Каспийским морем прямо к Актау».

Если бы самолет упал в море, это была бы верная гибель для всех пассажиров. При посадке на суше Embraer E190 врезался в землю передней частью, которая приняла на себя весь удар, и задняя часть с пассажирами уцелела.