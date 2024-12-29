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Обозреватель Bild: Пилоты самолета AZAL совершили чудо

16:07 339

При падении авиалайнера «Азербайджанских авиалиний» погибло 38 пассажиров, но 29 удалось выжить, отчасти благодаря сверхчеловеческому подвигу пилотов.

Такое мнение высказал эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Издание напомнило, что самолет обстреляли российские военные над Грозным, но он смог пролететь несколько сотен километров до Казахстана. В связи с этим авиаэксперт Якоб Верт дал действиям летчиков высокую оценку: «Судя по ходу полета и попытке посадки, самолет, похоже, был сильно неуправляем».

Он добавил, что от полного разрушения его спасло «поразительное достижение пилотов, которые привели сильно поврежденный самолет над Каспийским морем прямо к Актау».

Если бы самолет упал в море, это была бы верная гибель для всех пассажиров. При посадке на суше Embraer E190 врезался в землю передней частью, которая приняла на себя весь удар, и задняя часть с пассажирами уцелела.

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