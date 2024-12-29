Путин еще раз позвонил Алиеву
16:12 368
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор и продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета Azerbaijan Airlines, сообщили в Кремле.
«Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета «Азербайджанских авиалиний», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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