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Путин позвонил Алиеву и принес извинения. Следком России возбудил уголовное дело
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Путин позвонил Алиеву и принес извинения. Следком России возбудил уголовное дело

Путин еще раз позвонил Алиеву

новость дополнена
16:12 368

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор и продолжили обсуждение вопросов, связанных с крушением самолета Azerbaijan Airlines, сообщили в Кремле. 

«Путин и Алиев сегодня в телефонном разговоре продолжили обсуждение различных вопросов, связанных с авиакатастрофой самолета «Азербайджанских авиалиний», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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