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Однозначное заявление Ильхама Алиева: «Самолет был сбит Россией»
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Однозначное заявление Ильхама Алиева: «Самолет был сбит Россией»

Россию «не устраивают» предложения команды Трампа

16:43 1191

Россию «не устраивают» предложения команды избранного президента США Дональда Трампа о том, чтобы отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда контингент миротворцев ЕС и Британии.

Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Если судить по многочисленным утечкам и интервью самого Дональда Трампа журналу «Тайм» от 12 декабря, то он ведет речь о «заморозке» боевых действий по линии боевого соприкосновения и передаче дальнейшей ответственности за противостояние с Россией европейцам. Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести на Украину миротворческий контингент «британских и европейских сил», - заявил российский министр.

Лавров утверждает, что в Москве не получали каких-либо официальных сигналов от США по украинскому урегулированию.

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