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Как вернуть веру азербайджанцев в своих врачей?

колонка доктора Мирзоева
Ульви Мирзоев, кардиолог и руководитель в сфере здравоохранения, специально для haqqin.az
16:38 1217

Доверие к врачам — это основа системы здравоохранения, без которого ни одна реформа не принесет желаемого результата. Когда мы приходим в больницу, к врачу или просто за советом по здоровью, мы должны быть уверены: перед нами настоящий профессионал, он действительно заботится о нас и сделает все возможное, чтобы помочь. Но, к сожалению, в Азербайджане ситуация с доверием к медицинским работникам оставляет желать лучшего. Многие пациенты чувствуют недоверие и сомнения, а иногда даже опасения, касающиеся их лечения.

Откуда это недоверие? Почему так трудно поверить, что врач очень грамотный и действительно заинтересован в нашем благополучии? И что мы можем сделать, чтобы вернуть уверенность в наших врачах и клиниках?

Откуда появился этот негатив и к каким глобальным проблемам он может привести?

Открывающее все двери кумовство приводило к тому, что хорошие места после окончания учебы получали не всегда те, кто этого заслуживает

Причина первая: пережитки прошлого

Ни для кого не секрет, что в советское время для поступления в некоторые престижные ВУЗы недостаточно, а зачастую и необязательно было обладать особыми умственными способностями, достаточно было иметь хорошие связи. Эта же протекция помогалa в учебе: студент-медик мог получить отличную оценку за экзамен, не просмотрев ни один учебник по этому предмету.

Открывающее все двери кумовство приводило к тому, что хорошие места после окончания учебы получали не всегда те, кто этого заслуживал. С годами у населения сложилось мнение, что может быть понятие "неграмотный врач".

К счастью для нас, это все в прошлом. Сегодня, чтобы поступить в медицинский ВУЗ, и тем более, чтобы его успешно окончить, надо быть лучшим из лучших. Времена прошли, а страхи остались. Мы уже говорили о том, как спасти дядю Ахмеда, но не менее важно, чтобы он, наш дядя Ахмед, не сомневался в своем враче, не искал исцеления заграницей и не бегал к следующему специалисту для подтверждения слов предыдущего.

Каждый из нас ожидает, что в больнице мы будем в надежных руках, а врачи и медперсонал сделают все возможное и невозможное для нашего спасения

Причина вторая: негативный опыт лечения и медицинские ошибки

Истории о неудачном лечении, несчастные случаи и медицинские ошибки быстро распространяются среди людей, и это сильно влияет на восприятие медицины в целом. Яркие примеры неправильного диагноза или некорректного лечения, такие как ампутация здоровой ноги, оставляют глубокий след в общественном сознании, затмевая десятки тысяч успешных операций.

Безопасность пациента — это основа доверия к медицинской системе. Каждый из нас ожидает, что в больнице мы будем в надежных руках, а врачи и медперсонал сделают все возможное и невозможное для нашего спасения. Но когда происходят вопиющие ошибки, это оставляет глубокий след в общественном сознании и подрывает доверие ко всей системе.

Было бы несправедливо утверждать, что ошибки бывают только у нас. Хочу поделиться интересным и поучительным инцидентом из американской практики.

В начале 2000-х годов в одном из крупнейших медицинских центров Нью-Йорка, госпитале Mount Sinai, произошел случай, который шокировал общественность и привел к пересмотру правил хирургической безопасности. Во время сложной операции врачи забыли в теле пациента хирургический инструмент — огромный металлический зажим, который остался незамеченным даже после завершения процедуры. После, казалось бы, успешной операции, пациент неожиданно стал испытывать сильнейшие боли, появились инфекционные осложнения и только после дополнительной диагностики было обнаружено, что в теле человека остался посторонний предмет.

Во время сложной операции врачи забыли в теле пациента хирургический инструмент

Этот трагический случай обострил внимание к вопросам безопасности в операционных и к необходимости тщательной проверки всех инструментов до и после процедуры. В ответ на инцидент госпиталь Mount Sinai внедрил многоступенчатую систему проверки, которая включала обязательное введение списка всех использованных инструментов и их поэтапное отслеживание. Также был введен протокол "последнего подсчета", когда весь хирургический персонал обязуется пересчитать инструменты и убедиться в их полном комплекте перед закрытием операционного поля.

Как говорится, нет худа без добра. Такие вопиющие случаи становятся хорошими уроками и меняют подход к безопасности в целом. Эта история сыграла важную роль в разработке и внедрении в США чек-листов безопасности в операционных, таких как Surgical Safety Checklist Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сегодня такие чек-листы, ставшие стандартом в хирургической практике, помогают предотвратить ошибки, связанные с оставленными предметами и другими недоработками.

Причина третья: недостаток прозрачности и доступа к информации

Пациенты часто не имеют доступа к важной и настоящей информации о клиниках и врачах. Отсутствие прозрачности в вопросах квалификации врачей, их опыта и результатов работы может вызвать недоверие. Например, в некоторых странах пациенты могут увидеть рейтинги врачей, независимые отзывы о результатах лечения.

В нашей же стране пациентам трудно найти объективные данные о качестве услуг и компетенции врачей, зачастую критерием в выборе врача становится  информация, почерпанная из телепередачи или личной рекламы в соцсетях (о вреде и абсурдности которой мы поговорим в одной из следующих статей).

Один из главных факторов недоверия — это отсутствие ясных стандартов качества и аккредитации для медицинских учреждений. Существует мнение, что есть хорошие и плохие клиники. Пациенты не всегда уверены, что врачи и клиники работают по единому высокому стандарту. В странах с развитой системой здравоохранения больницы регулярно проходят аккредитацию по международным стандартам, что дает пациентам уверенность в качестве предоставляемых услуг. В Азербайджане, где стандарты аккредитации только начинают внедряться, действительно существует большой разрыв в качестве оказываемой медицинской услуги, который может быть устранен только с помощью обязательной сертификации и строгого контроля качества.

Существует мнение, что есть хорошие и плохие клиники. Пациенты не всегда уверены, что врачи и клиники работают по единому высокому стандарту

Качество и стандартизация — это основа, на которой строится доверие в системе здравоохранения. Пациенты должны знать, что в больницах и клиниках соблюдаются определенные нормы, что врачи сертифицированы и проходят регулярные проверки. В странах, где стандарты и контроль качества являются частью культуры здравоохранения, пациенты больше доверяют своим врачам и системе в целом. Внедрение международных стандартов, таких как JCI, и разработка национальной системы аккредитации помогут Азербайджану создать единые правила, которые будут соблюдаться на всех уровнях. Все это сделает систему прозрачной и надежной для всех граждан, восстановив доверие к здравоохранению.

Причина четвертая: неравномерный доступ к медицинской помощи

В крупных городах Азербайджана можно найти больше квалифицированных специалистов и современных клиник, тогда как в сельской местности доступ к качественной медицине ограничен. Это неравенство вызывает недоверие к системе в целом, так как у пациентов в отдаленных регионах нет уверенности в том, что они получат такую же квалифицированную помощь, как, например, в столице. Сравнительные примеры можно найти в странах с аналогичными проблемами, где неравномерное распределение ресурсов приводит к разрыву в уровне доверия между городскими и сельскими жителями.

Высокие затраты на медицинские услуги и часто непредсказуемые расходы могут заставить пациентов воспринимать систему здравоохранения как недоступную и недружелюбную, а любое решение врача о необходимости дополнительных анализов воспринимаются как желание "выжать" из пациента побольше денег в финансовых интересах клиники. К счастью, с внедрением обязательного медицинского страхования такие проблемы встречаются все реже и реже.

Пациенты выбирают эти страны, потому что они уверены, что в Германии невозможно сдать экзамен по знакомству, а в Турции, чтобы стать специалистом, надо пройти сложнейший централизованный экзамен TUS

Медицинский туризм: ищем исцеление в заморских странах

Недоверие к системе здравоохранения в Азербайджане привело к росту медицинского туризма. Многие пациенты в поисках хорошего лечения уезжают заграницу — будь то Турция, Германия, Израиль или другая страна, известная своим высоким качеством медицинских услуг. Пациенты выбирают эти страны, потому что они уверены что в Германии невозможно сдать экзамен по знакомству, а в Турции чтобы стать специалистом надо пройти сложнейший централизованный экзамен TUS, который во всем мире сравнивают с американским USMLE. Так же в этих странах они не сомневаются в стандартах, аккредитации или опыте врачей.

Турецкие клиники, например, часто проходят международную аккредитацию JCI, что дает пациентам уверенность в безопасности и качестве лечения. Когда наши соотечественники в поисках исцеления отправляются за границу, это еще и наносит огромный ущерб финансовой системе: деньги, которые должны были остаться в своей стране, уплывают зарубеж. Если мы сможем создать систему, ориентированную на качество и прозрачность, многие из этих пациентов предпочтут лечиться на родине, что укрепит и здравоохранение и финансовую систему Азербайджана.

Вместо резюме. Утечка мозгов: мечта о карьере зарубежом

Все вышеперечисленное приводит к тому, что не только пациенты уезжают заграницу, молодежь в поисках лучшего медицинского образования предпочитает больше Германию или Турцию. Немало молодых отечественных специалистов, на образование которых ушло много лет, а страна потратила большие финансовые и человеческие ресурсы, в погоне за зарубежной карьерой эмигрируют в другие страны с более развитой системой здравоохранения. Ощущение стабильности, более современное оборудование, тенденция поддержки научных исследований — все это, к сожалению, кажется более доступным в других странах. Но, справедливости ради, отметим, что потеря квалифицированных кадров уже общемировая проблема. Согласно данным The Independent, Турция в 2022 году потеряла 139 531 гражданина, многие из которых высококвалифицированные специалисты, включая врачей. 

В Германии тоже самое - немецкие врачи покидают свою страну в поисках лучшего заработка и более благоприятных условий работы. Хотя конкретные статистические данные по Азербайджану ограничены, тенденция в целом аналогичная.

Как удержать талантливых врачей в стране, чтобы наш медицинский персонал чувствовал уверенность в своем будущем здесь, в родном Азербайджане. Какие реальные шаги можно предпринять, чтобы вернуть подорванное доверие населения? Все это обсудим в следующей статье.

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