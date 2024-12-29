Как вернуть веру азербайджанцев в своих врачей?

Доверие к врачам — это основа системы здравоохранения, без которого ни одна реформа не принесет желаемого результата. Когда мы приходим в больницу, к врачу или просто за советом по здоровью, мы должны быть уверены: перед нами настоящий профессионал, он действительно заботится о нас и сделает все возможное, чтобы помочь. Но, к сожалению, в Азербайджане ситуация с доверием к медицинским работникам оставляет желать лучшего. Многие пациенты чувствуют недоверие и сомнения, а иногда даже опасения, касающиеся их лечения. Откуда это недоверие? Почему так трудно поверить, что врач очень грамотный и действительно заинтересован в нашем благополучии? И что мы можем сделать, чтобы вернуть уверенность в наших врачах и клиниках? Откуда появился этот негатив и к каким глобальным проблемам он может привести?

Причина первая: пережитки прошлого Ни для кого не секрет, что в советское время для поступления в некоторые престижные ВУЗы недостаточно, а зачастую и необязательно было обладать особыми умственными способностями, достаточно было иметь хорошие связи. Эта же протекция помогалa в учебе: студент-медик мог получить отличную оценку за экзамен, не просмотрев ни один учебник по этому предмету. Открывающее все двери кумовство приводило к тому, что хорошие места после окончания учебы получали не всегда те, кто этого заслуживал. С годами у населения сложилось мнение, что может быть понятие "неграмотный врач". К счастью для нас, это все в прошлом. Сегодня, чтобы поступить в медицинский ВУЗ, и тем более, чтобы его успешно окончить, надо быть лучшим из лучших. Времена прошли, а страхи остались. Мы уже говорили о том, как спасти дядю Ахмеда, но не менее важно, чтобы он, наш дядя Ахмед, не сомневался в своем враче, не искал исцеления заграницей и не бегал к следующему специалисту для подтверждения слов предыдущего.

Причина вторая: негативный опыт лечения и медицинские ошибки Истории о неудачном лечении, несчастные случаи и медицинские ошибки быстро распространяются среди людей, и это сильно влияет на восприятие медицины в целом. Яркие примеры неправильного диагноза или некорректного лечения, такие как ампутация здоровой ноги, оставляют глубокий след в общественном сознании, затмевая десятки тысяч успешных операций. Безопасность пациента — это основа доверия к медицинской системе. Каждый из нас ожидает, что в больнице мы будем в надежных руках, а врачи и медперсонал сделают все возможное и невозможное для нашего спасения. Но когда происходят вопиющие ошибки, это оставляет глубокий след в общественном сознании и подрывает доверие ко всей системе. Было бы несправедливо утверждать, что ошибки бывают только у нас. Хочу поделиться интересным и поучительным инцидентом из американской практики. В начале 2000-х годов в одном из крупнейших медицинских центров Нью-Йорка, госпитале Mount Sinai, произошел случай, который шокировал общественность и привел к пересмотру правил хирургической безопасности. Во время сложной операции врачи забыли в теле пациента хирургический инструмент — огромный металлический зажим, который остался незамеченным даже после завершения процедуры. После, казалось бы, успешной операции, пациент неожиданно стал испытывать сильнейшие боли, появились инфекционные осложнения и только после дополнительной диагностики было обнаружено, что в теле человека остался посторонний предмет.

Этот трагический случай обострил внимание к вопросам безопасности в операционных и к необходимости тщательной проверки всех инструментов до и после процедуры. В ответ на инцидент госпиталь Mount Sinai внедрил многоступенчатую систему проверки, которая включала обязательное введение списка всех использованных инструментов и их поэтапное отслеживание. Также был введен протокол "последнего подсчета", когда весь хирургический персонал обязуется пересчитать инструменты и убедиться в их полном комплекте перед закрытием операционного поля. Как говорится, нет худа без добра. Такие вопиющие случаи становятся хорошими уроками и меняют подход к безопасности в целом. Эта история сыграла важную роль в разработке и внедрении в США чек-листов безопасности в операционных, таких как Surgical Safety Checklist Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сегодня такие чек-листы, ставшие стандартом в хирургической практике, помогают предотвратить ошибки, связанные с оставленными предметами и другими недоработками. Причина третья: недостаток прозрачности и доступа к информации Пациенты часто не имеют доступа к важной и настоящей информации о клиниках и врачах. Отсутствие прозрачности в вопросах квалификации врачей, их опыта и результатов работы может вызвать недоверие. Например, в некоторых странах пациенты могут увидеть рейтинги врачей, независимые отзывы о результатах лечения. В нашей же стране пациентам трудно найти объективные данные о качестве услуг и компетенции врачей, зачастую критерием в выборе врача становится информация, почерпанная из телепередачи или личной рекламы в соцсетях (о вреде и абсурдности которой мы поговорим в одной из следующих статей). Один из главных факторов недоверия — это отсутствие ясных стандартов качества и аккредитации для медицинских учреждений. Существует мнение, что есть хорошие и плохие клиники. Пациенты не всегда уверены, что врачи и клиники работают по единому высокому стандарту. В странах с развитой системой здравоохранения больницы регулярно проходят аккредитацию по международным стандартам, что дает пациентам уверенность в качестве предоставляемых услуг. В Азербайджане, где стандарты аккредитации только начинают внедряться, действительно существует большой разрыв в качестве оказываемой медицинской услуги, который может быть устранен только с помощью обязательной сертификации и строгого контроля качества.

Качество и стандартизация — это основа, на которой строится доверие в системе здравоохранения. Пациенты должны знать, что в больницах и клиниках соблюдаются определенные нормы, что врачи сертифицированы и проходят регулярные проверки. В странах, где стандарты и контроль качества являются частью культуры здравоохранения, пациенты больше доверяют своим врачам и системе в целом. Внедрение международных стандартов, таких как JCI, и разработка национальной системы аккредитации помогут Азербайджану создать единые правила, которые будут соблюдаться на всех уровнях. Все это сделает систему прозрачной и надежной для всех граждан, восстановив доверие к здравоохранению. Причина четвертая: неравномерный доступ к медицинской помощи В крупных городах Азербайджана можно найти больше квалифицированных специалистов и современных клиник, тогда как в сельской местности доступ к качественной медицине ограничен. Это неравенство вызывает недоверие к системе в целом, так как у пациентов в отдаленных регионах нет уверенности в том, что они получат такую же квалифицированную помощь, как, например, в столице. Сравнительные примеры можно найти в странах с аналогичными проблемами, где неравномерное распределение ресурсов приводит к разрыву в уровне доверия между городскими и сельскими жителями. Высокие затраты на медицинские услуги и часто непредсказуемые расходы могут заставить пациентов воспринимать систему здравоохранения как недоступную и недружелюбную, а любое решение врача о необходимости дополнительных анализов воспринимаются как желание "выжать" из пациента побольше денег в финансовых интересах клиники. К счастью, с внедрением обязательного медицинского страхования такие проблемы встречаются все реже и реже.