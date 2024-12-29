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2025 год объявлен «Годом инклюзивного образования UNEC»

17:00 318

В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) 2025 год объявлен «Годом инклюзивного образования UNEC».

По случаю 10-летия создания Центра инклюзивного образования UNEC в объявленном году будут реализованы различные мероприятия и проекты, направленные на развитие инклюзивного образования, интеграцию лиц с ограниченными возможностями в образовательный процесс и общественную жизнь.

В рамках утвержденного плана мероприятий запланированы презентации книг по инклюзивному высшему образованию, выставка ручных работ лиц с ограниченными возможностями, проведение тренингов по современным методам инклюзивного образования и инклюзивного форума TEDx.

Также Организация поддержки инклюзивного образования UNEC будет реализовывать различные инициативы в направлении продвижения инклюзивного образования.

В течение года совместно с различными высшими учебными заведениями будут организованы семинары и конференции, тренинги, воркшопы по теме «Инклюзивное образование», а также проведены обсуждения по дальнейшему улучшению образовательных возможностей лиц с ограниченными возможностями и их социальной интеграции.

Наряду с этим, широкой аудитории будут доставлены просветительные электронные буклеты, видеоролики, интересные проекты и новости, связанные с инклюзивным образованием.

В рамках мероприятий состоятся встречи в связи успешным опытом лиц с инвалидностью, обучающихся и ставших выпускниками UNEC, будут организованы презентации о возможностях трудоустройства и их активном участии в социальной среде.

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