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Однозначное заявление Ильхама Алиева: «Самолет был сбит Россией»
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Однозначное заявление Ильхама Алиева: «Самолет был сбит Россией»

Андрея Котова нашли мертвым в СИЗО

17:07 1468

Обвиняемого в России в «организации гей-туров» Андрея Котова нашли мертвым в СИЗО. Это подтвердил BBC адвокат Котова.

«В 4 утра покончил с собой, сказал следователь», — написал адвокат.

Ранее следствие заявляло, что Котов якобы занимался организацией «туров для геев» и создал «экстремистское сообщество». Сам мужчина на заседании по мере пресечения объяснял, что организовывал обычные прогулки на катерах и выезды на рыбалку.

Андрей Котов (слева)
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