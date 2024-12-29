Андрея Котова нашли мертвым в СИЗО
17:07 1468
Обвиняемого в России в «организации гей-туров» Андрея Котова нашли мертвым в СИЗО. Это подтвердил BBC адвокат Котова.
«В 4 утра покончил с собой, сказал следователь», — написал адвокат.
Ранее следствие заявляло, что Котов якобы занимался организацией «туров для геев» и создал «экстремистское сообщество». Сам мужчина на заседании по мере пресечения объяснял, что организовывал обычные прогулки на катерах и выезды на рыбалку.
Андрей Котов (слева)
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