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Однозначное заявление Ильхама Алиева: «Самолет был сбит Россией»
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Однозначное заявление Ильхама Алиева: «Самолет был сбит Россией»

Саудовская Аравия заинтересовалась турецким истребителем

17:15 796

Саудовская Аравия проявляет интерес к турецкому истребителю 5-го поколения KAAN, передают турецкие СМИ.

По сообщениям, Эр-Рияд намерен приобрести 100 самолетов. Согласно газете Milliyet, две страны начали переговоры о всестороннем сотрудничестве в оборонной промышленности.

На этой неделе высокопоставленная делегация Министерства обороны Саудовской Аравии прибыла в Стамбул на переговоры с целью наладить сотрудничество.

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