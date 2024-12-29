Саудовская Аравия заинтересовалась турецким истребителем

Саудовская Аравия проявляет интерес к турецкому истребителю 5-го поколения KAAN, передают турецкие СМИ.

По сообщениям, Эр-Рияд намерен приобрести 100 самолетов. Согласно газете Milliyet, две страны начали переговоры о всестороннем сотрудничестве в оборонной промышленности.

На этой неделе высокопоставленная делегация Министерства обороны Саудовской Аравии прибыла в Стамбул на переговоры с целью наладить сотрудничество.