Саудовская Аравия заинтересовалась турецким истребителем
17:15 796
Саудовская Аравия проявляет интерес к турецкому истребителю 5-го поколения KAAN, передают турецкие СМИ.
По сообщениям, Эр-Рияд намерен приобрести 100 самолетов. Согласно газете Milliyet, две страны начали переговоры о всестороннем сотрудничестве в оборонной промышленности.
На этой неделе высокопоставленная делегация Министерства обороны Саудовской Аравии прибыла в Стамбул на переговоры с целью наладить сотрудничество.
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