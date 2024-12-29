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Однозначное заявление Ильхама Алиева: «Самолет был сбит Россией»
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Однозначное заявление Ильхама Алиева: «Самолет был сбит Россией»

«Хайят Тахрир аш-Шам» больше не будет

17:22 926

Лидер пришедшей к власти в Сирии группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Ахмад аш-Шараа сообщил, что объявит о роспуске группировки во время конференции по национальному диалогу.

При этом проведение законных выборов в стране может занять до четырех лет, рассказал глава группировки в разговоре с телеканалом Al-Arabiya.

Ахмад аш-Шараа объяснил, что перед проведением выборов понадобится провести всеобщую перепись населения. Разработка новой конституции, по его словам, займет до трех лет. В то же время глава нового правительства Сирии пообещал, что жители страны начнут видеть положительные изменения в государственной сфере в течение года.

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