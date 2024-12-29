USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Однозначное заявление Ильхама Алиева: «Самолет был сбит Россией»
Новость дня
Однозначное заявление Ильхама Алиева: «Самолет был сбит Россией»

Турист стал жертвой акулы

17:24 918

На пляже курортного города Марса-Алам на востоке Египта акула напала на туристов, сообщила пресс-служба Министерства окружающей среды страны в Facebook.

В результате один из отдыхавших погиб, еще один получил ранения.

Министр экологии Египта Ясмин Фуад распорядилась запретить купание в районе происшествия в течение двух дней, начиная с 30 декабря. Известно, что акула атаковала туристов, находившихся вне разрешенной зоны для плавания. Данные об их гражданстве пока не сообщаются.

Ильхам Алиев наградил экипаж AZAL
Ильхам Алиев наградил экипаж AZAL
17:48 857
Освобожден журналист Шамо Эминов
Освобожден журналист Шамо Эминов
17:43 739
Однозначное заявление Ильхама Алиева: «Самолет был сбит Россией»
Однозначное заявление Ильхама Алиева: «Самолет был сбит Россией» фото; видео; обновлено 15:38
15:38 14852
Как вернуть веру азербайджанцев в своих врачей?
Как вернуть веру азербайджанцев в своих врачей? колонка доктора Мирзоева
16:38 1222
У парламента Грузии столкнулись полиция и демонстранты: есть задержанные
У парламента Грузии столкнулись полиция и демонстранты: есть задержанные видео; обновлено 16:30
16:30 7136
Обозреватель Bild: Пилоты самолета AZAL совершили чудо
Обозреватель Bild: Пилоты самолета AZAL совершили чудо
16:07 2830
Пашинян + Коронавирус = Лукашенко
Пашинян + Коронавирус = Лукашенко наша реплика
13:05 3520
Израиль разворачивается против новой Сирии. Читай: против Турции!
Израиль разворачивается против новой Сирии. Читай: против Турции! новый поворот
14:51 4081
Новая война. Афганистан против Пакистана. Что происходит?
Новая война. Афганистан против Пакистана. Что происходит? о развитии ситуации; все еще актуально
10:35 5942
Запад не упустил Молдову. Санду наступает
Запад не упустил Молдову. Санду наступает наша корреспонденция
13:35 3295
В Южной Корее нашли тела всех погибших при авиакатастрофе
В Южной Корее нашли тела всех погибших при авиакатастрофе обновлено 16:53
16:53 10607

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев наградил экипаж AZAL
Ильхам Алиев наградил экипаж AZAL
17:48 857
Освобожден журналист Шамо Эминов
Освобожден журналист Шамо Эминов
17:43 739
Однозначное заявление Ильхама Алиева: «Самолет был сбит Россией»
Однозначное заявление Ильхама Алиева: «Самолет был сбит Россией» фото; видео; обновлено 15:38
15:38 14852
Как вернуть веру азербайджанцев в своих врачей?
Как вернуть веру азербайджанцев в своих врачей? колонка доктора Мирзоева
16:38 1222
У парламента Грузии столкнулись полиция и демонстранты: есть задержанные
У парламента Грузии столкнулись полиция и демонстранты: есть задержанные видео; обновлено 16:30
16:30 7136
Обозреватель Bild: Пилоты самолета AZAL совершили чудо
Обозреватель Bild: Пилоты самолета AZAL совершили чудо
16:07 2830
Пашинян + Коронавирус = Лукашенко
Пашинян + Коронавирус = Лукашенко наша реплика
13:05 3520
Израиль разворачивается против новой Сирии. Читай: против Турции!
Израиль разворачивается против новой Сирии. Читай: против Турции! новый поворот
14:51 4081
Новая война. Афганистан против Пакистана. Что происходит?
Новая война. Афганистан против Пакистана. Что происходит? о развитии ситуации; все еще актуально
10:35 5942
Запад не упустил Молдову. Санду наступает
Запад не упустил Молдову. Санду наступает наша корреспонденция
13:35 3295
В Южной Корее нашли тела всех погибших при авиакатастрофе
В Южной Корее нашли тела всех погибших при авиакатастрофе обновлено 16:53
16:53 10607
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться