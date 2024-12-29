Турист стал жертвой акулы

На пляже курортного города Марса-Алам на востоке Египта акула напала на туристов, сообщила пресс-служба Министерства окружающей среды страны в Facebook.

В результате один из отдыхавших погиб, еще один получил ранения.

Министр экологии Египта Ясмин Фуад распорядилась запретить купание в районе происшествия в течение двух дней, начиная с 30 декабря. Известно, что акула атаковала туристов, находившихся вне разрешенной зоны для плавания. Данные об их гражданстве пока не сообщаются.