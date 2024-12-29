МЧС переходит на усиленный режим

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана будет работать в усиленном режиме в связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В соответствии с приказом, подписанным министром по чрезвычайным ситуациям генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым, в целях обеспечения безопасности жизни и деятельности граждан, жизнеобеспечения и организации работы по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации на других важных объектах и устранению их возможных последствий структурным подразделениям и учреждениям министерства даны соответствующие поручения.