USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Однозначное заявление Ильхама Алиева: «Самолет был сбит Россией»
Новость дня
Однозначное заявление Ильхама Алиева: «Самолет был сбит Россией»

Медведев «дает советы» Трампу и Маску

17:37 551

Избранному президенту США Дональду Трампу и предпринимателю Илону Маску следует «приобрести» земли Канады, Гренландии и Панамского канала, «советует» заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети Х (Twitter).

«Неясно, зачем США как стране аннексировать Канаду, Гренландию или даже Британию и возвращать себе Панамский канал. Есть более цивилизованный способ: Дональд Трамп и Илон Маск могут просто купить землю, сделав ее своей частной собственностью», — написал он, комментируя таким образом ряд заявлений Трампа об этих регионах.

Ильхам Алиев наградил экипаж AZAL
Ильхам Алиев наградил экипаж AZAL
17:48 863
Освобожден журналист Шамо Эминов
Освобожден журналист Шамо Эминов
17:43 744
Однозначное заявление Ильхама Алиева: «Самолет был сбит Россией»
Однозначное заявление Ильхама Алиева: «Самолет был сбит Россией» фото; видео; обновлено 15:38
15:38 14856
Как вернуть веру азербайджанцев в своих врачей?
Как вернуть веру азербайджанцев в своих врачей? колонка доктора Мирзоева
16:38 1225
У парламента Грузии столкнулись полиция и демонстранты: есть задержанные
У парламента Грузии столкнулись полиция и демонстранты: есть задержанные видео; обновлено 16:30
16:30 7139
Обозреватель Bild: Пилоты самолета AZAL совершили чудо
Обозреватель Bild: Пилоты самолета AZAL совершили чудо
16:07 2833
Пашинян + Коронавирус = Лукашенко
Пашинян + Коронавирус = Лукашенко наша реплика
13:05 3522
Израиль разворачивается против новой Сирии. Читай: против Турции!
Израиль разворачивается против новой Сирии. Читай: против Турции! новый поворот
14:51 4084
Новая война. Афганистан против Пакистана. Что происходит?
Новая война. Афганистан против Пакистана. Что происходит? о развитии ситуации; все еще актуально
10:35 5942
Запад не упустил Молдову. Санду наступает
Запад не упустил Молдову. Санду наступает наша корреспонденция
13:35 3295
В Южной Корее нашли тела всех погибших при авиакатастрофе
В Южной Корее нашли тела всех погибших при авиакатастрофе обновлено 16:53
16:53 10608

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев наградил экипаж AZAL
Ильхам Алиев наградил экипаж AZAL
17:48 863
Освобожден журналист Шамо Эминов
Освобожден журналист Шамо Эминов
17:43 744
Однозначное заявление Ильхама Алиева: «Самолет был сбит Россией»
Однозначное заявление Ильхама Алиева: «Самолет был сбит Россией» фото; видео; обновлено 15:38
15:38 14856
Как вернуть веру азербайджанцев в своих врачей?
Как вернуть веру азербайджанцев в своих врачей? колонка доктора Мирзоева
16:38 1225
У парламента Грузии столкнулись полиция и демонстранты: есть задержанные
У парламента Грузии столкнулись полиция и демонстранты: есть задержанные видео; обновлено 16:30
16:30 7139
Обозреватель Bild: Пилоты самолета AZAL совершили чудо
Обозреватель Bild: Пилоты самолета AZAL совершили чудо
16:07 2833
Пашинян + Коронавирус = Лукашенко
Пашинян + Коронавирус = Лукашенко наша реплика
13:05 3522
Израиль разворачивается против новой Сирии. Читай: против Турции!
Израиль разворачивается против новой Сирии. Читай: против Турции! новый поворот
14:51 4084
Новая война. Афганистан против Пакистана. Что происходит?
Новая война. Афганистан против Пакистана. Что происходит? о развитии ситуации; все еще актуально
10:35 5942
Запад не упустил Молдову. Санду наступает
Запад не упустил Молдову. Санду наступает наша корреспонденция
13:35 3295
В Южной Корее нашли тела всех погибших при авиакатастрофе
В Южной Корее нашли тела всех погибших при авиакатастрофе обновлено 16:53
16:53 10608
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться