Медведев «дает советы» Трампу и Маску

Избранному президенту США Дональду Трампу и предпринимателю Илону Маску следует «приобрести» земли Канады, Гренландии и Панамского канала, «советует» заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети Х (Twitter).

«Неясно, зачем США как стране аннексировать Канаду, Гренландию или даже Британию и возвращать себе Панамский канал. Есть более цивилизованный способ: Дональд Трамп и Илон Маск могут просто купить землю, сделав ее своей частной собственностью», — написал он, комментируя таким образом ряд заявлений Трампа об этих регионах.