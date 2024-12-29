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Однозначное заявление Ильхама Алиева: «Самолет был сбит Россией»
Новость дня
Однозначное заявление Ильхама Алиева: «Самолет был сбит Россией»

Освобожден журналист Шамо Эминов

17:43 746

Сотрудник Kanal 13 Шамо Эминов 29 декабря выпущен на свободу.

По словам адвоката Эльчина Садыгова, Эминов освобожден из-под стражи по истечении сроков предварительного следствия и меры пресечения в виде ареста в отношении него.

Руководитель Kanal-13  Азиз Оруджев  и сотрудник канала Шамо Эминов были арестованы в ноябре-декабре 2023 года. Оба обвинялись в контрабанде. Недавно с Оруджева обвинение в контрабанде было снято, но он предстал  перед судом по делу о самовольном захвате земельного участка и строительстве на нем.

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