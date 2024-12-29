Освобожден журналист Шамо Эминов

Сотрудник Kanal 13 Шамо Эминов 29 декабря выпущен на свободу.

По словам адвоката Эльчина Садыгова, Эминов освобожден из-под стражи по истечении сроков предварительного следствия и меры пресечения в виде ареста в отношении него.

Руководитель Kanal-13 Азиз Оруджев и сотрудник канала Шамо Эминов были арестованы в ноябре-декабре 2023 года. Оба обвинялись в контрабанде. Недавно с Оруджева обвинение в контрабанде было снято, но он предстал перед судом по делу о самовольном захвате земельного участка и строительстве на нем.