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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию
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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию

Вслед за Алиевым и Токаев наградил

18:22 3043

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан страны, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров потерпевшего крушения самолета в Актау.

Среди награжденных сотрудники МЧС, медики, полицейские, работники Мангистауской региональной электросетевой компании и международного аэропорта города Актау.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили. Согласно первичным оценкам, лайнер был сбит в российском воздушном пространстве. В авиакатастрофе погибли 6 граждан Казахстана.

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