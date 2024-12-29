В Азербайджане снижен призывной возраст

В Азербайджане снижен предельный возраст призыва на военную службу. Соответствующие изменения в законодательство внес президент Ильхам Алиев.

В соответствии с изменением призывниками считаются граждане Азербайджана мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на первичном воинском учете, а также лица, подлежащие воинскому учету, но не прошедшие срочную действительную военную службу.

Ранее на срочную действительную военную службу призывались мужчины в возрасте от 18 до 35 лет.