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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию
Новость дня
Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию

В Азербайджане снижен призывной возраст

18:28 3032

В Азербайджане снижен предельный возраст призыва на военную службу. Соответствующие изменения в законодательство внес президент Ильхам Алиев.

В соответствии с изменением призывниками считаются граждане Азербайджана мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на первичном воинском учете, а также лица, подлежащие воинскому учету, но не прошедшие срочную действительную военную службу.

Ранее на срочную действительную военную службу призывались мужчины в возрасте от 18 до 35 лет.

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