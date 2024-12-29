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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию
Новость дня
Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию

Решение Али Асадова по россиянам

18:39 2734

В Азербайджане изменились правила по срокам временного пребывания граждан России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Отныне граждане России, прибывающие в Азербайджан в безвизовом порядке, не могут находиться в стране более 90 дней в течение одного календарного года.

Ранее в МИД России сообщали, что, согласно изменениям в законодательство, срок временного пребывания иностранных граждан на территории России с 1 января 2025 года составит 90 дней в течение одного календарного года. В связи с этим МИД Азербайджана заявил, что в ближайшие дни планируется внести изменения в правила о сроках временного пребывания граждан РФ на территории Азербайджанской Республики.

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