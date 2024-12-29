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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию
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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию

Британцы ответили жене Асада

18:46 1706

Британия не позволит жене свергнутого президента Сирии Башара Асада Асме вернуться в королевство, невзирая на состояние ее здоровья, сообщил глава МИД Дэвид Лэмми.

«Мы не позволим (Асме Асад) вернуться в страну, и это решение не может быть основано на состоянии здоровья. Асма аль-Асад больше не имеет действительных британских проездных документов для въезда в страну», - сказал он.

Ранее сообщалось, что у супруги Асада рецидив лейкемии, шансы на ее выживание составляют 50 процентов. 

Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Асма, находящаяся в Москве вместе с мужем и детьми, планирует развестись с Башаром Асадом и вернуться в Великобританию.

Асма Асад, британо-сирийская подданная, родилась и выросла в Лондоне в сирийской семье. Переехала в Сирию в 2000 году и в том же году вышла замуж за Башара Асада.

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