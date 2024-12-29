Омбудсмен навестила пострадавших при крушении самолета AZAL
18:59 470
Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева посетила пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», которое произошло недалеко от города Актау.
Пострадавшие были доставлены в Баку и продолжают лечение в госпитале Yeni Klinika.
Руководство TƏBİB и Yeni Klinika предоставили омбудсмену подробную информацию о состоянии пациентов.
Сабина ознакомилась с условиями, созданными для пострадавших, отдельно встретилась с каждым из них, интересовалась их проблемами.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!