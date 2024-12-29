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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию
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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию

Омбудсмен навестила пострадавших при крушении самолета AZAL

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18:59 470

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева посетила пострадавших в результате крушения самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», которое произошло недалеко от города Актау.

Пострадавшие были доставлены в Баку и продолжают лечение в госпитале Yeni Klinika.

Руководство TƏBİB и Yeni Klinika предоставили омбудсмену подробную информацию о состоянии пациентов.

Сабина ознакомилась с условиями, созданными для пострадавших, отдельно встретилась с каждым из них, интересовалась их проблемами.

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