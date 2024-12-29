Новый лидер Сирии ждал от Ирана позитива, но не дождался

Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Al Arabiya призвал Иран пересмотреть свою региональную политику «интервенции».

По его словам, «силы оппозиции защищали иранские позиции в Сирии во время наступления, которое привело к падению Асада».

Аш-Шараа заявил, что боевики оппозиции придерживались такого подхода, несмотря на то, что Иран был одним из главных сторонников Асада.

Он добавил, что «ожидал позитивных жестов от Тегерана в ответ на эти действия, но таких жестов не последовало».