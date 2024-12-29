НАТО о плане нападения России на Финляндию и Норвегию

Россия попытается создать буферную зону в финской Лапландии и норвежском Финнмарке в случае нападения на НАТО с востока, сообщили источники Iltalehti в Североатлантическом альянсе. По их словам, российская армия уже отрабатывала такой сценарий в ходе учений. Согласно этому плану, на севере 14-й армейский корпус будет атаковать норвежское побережье со стороны Мурманска, причем сразу с моря, суши и воздуха, а в Лапландию высадится десант, который попытается быстро захватить аэропорт Ивало. Кроме того, в Финляндию вторгнутся ракетные войска, развернутые на Кольском полуострове, утверждают собеседники издания. По их оценкам, в нападении будут участвовать «десятки тысяч российских солдат».

Создание буферной зоны позволит перенести боевые действия на территорию стран НАТО и связать силы Альянса. Источники также считают, что Россия задействует войска 44-го армейского корпуса для атаки южного побережья и юго-востока Финляндии, чтобы захватить северное побережье Финского залива. Это затруднит поддержку обороны Эстонии с финского направления. В НАТО полагают, что Россия стремится к границам Туркуского договора 1743 года. В этом случае ее армия пытается достичь реки Кюмийоки. Далее целью станет пролив Пуумалансалми. Ракеты могут быть запущены и по Хельсинки, однако основным направлением атак будут страны Балтии: Литва, Латвия и Эстония.

Источники издания отметили, что взгляды президента РФ Владимира Путина на безопасность отражают стремление к созданию единой буферной зоны в Европе на всем протяжении от Арктического региона через Балтийское и Черное моря до Средиземного. В ходе пропагандистской пресс-конференции 19 декабря глава Кремля заявил, что у России «достаточно сил и средств, чтобы вернуть все свои исторические территории». В прошлом Путин называл своим идеалом Российскую империю XVII века. Источники говорят, что эти слова следует воспринимать буквально.

В марте 2023-го НАТО отработала развертывание 20 тыс. военнослужащих на севере Норвегии и в финской Лапландии. А в начале этого года Альянс провел масштабные учения у российских границ. В прошлом месяце в Финляндии начались крупнейшие артиллерийские военные учения НАТО Lightning Strike.

В декабре министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил о планах увеличить военные расходы практически вдвое к 2032 году, до 3,3% ВВП, что значительно превышает установленный НАТО ориентир в 2%. «Ситуацию с безопасностью в Финляндии и в регионе трудно предсказать. Она может быстро ухудшиться. Необходимы большие инвестиции в оборону и национальную безопасность, чтобы повысить нашу способность противостоять… военному давлению и вести потенциальные крупномасштабные войны, которые могут затянуться на годы», — отметил Хаккянен.