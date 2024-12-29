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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию
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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию

Афганистан продолжает удивлять абсурдными запретами

20:28 1636

Верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада издал директиву, запрещающую строительство окон в жилых зданиях, выходящих на соседние дома, особенно в тех, где живут женщины.

Указ, направленный на "сохранение частной жизни и защиту женщин от потенциального вреда", налагает строгие ограничения на владельцев недвижимости, сообщает France 24. "Когда вы видите женщин, работающих на кухнях, во дворах или набирающих воду из колодцев, это может привести к непристойным действиям", - говорится в указе, опубликованном пресс-секретарем правительства Забихуллой Муджахидом в соцсети.

Согласно указу, лица, строящие дома, не могут устанавливать окна, выходящие во дворы или жилые помещения соседних домов, где присутствуют женщины. Также уточняется, что, если в существующем здании установлены окна, нарушающие эту директиву, владелец обязан перекрыть обзор, возведя стену или используя соответствующие покрытия.

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