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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию
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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию

Нового главу МИД Сирии пригласили в Азербайджан

21:08 619

Замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев в ходе встречи пригласил министра иностранных дел переходного правительства Сирии Ассада Хасана аш-Шибани посетить Азербайджан.

Рафиев, как сообщается, находится в Сирии с визитом для укрепления отношений между двумя странами.

Отмечается, что аш-Шибани «с удовольствием» принял приглашение и «выразил удовлетворение возможностью регулярно видеть представителей Азербайджана в Сирии».

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