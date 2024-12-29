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Компания AS Group рядом с семьями шехидов

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10:00 625

Компания AS Group в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года поддерживает семьи шехидов, проявляя внимание и заботу.

Компания встретилась с семьей шехида, подполковника Мехмана Ганбарова, которой после окончания Отечественной войны была подарена квартира в жилом комплексе «Гол-Парк», а также с семьей младшего лейтенанта Ниязи Искендерова, которой была подарена квартира в жилом комплексе Park Residence в городе Мингячевире, и с семьей ветерана войны Амина Мусаева, чтобы оказать материальную помощь и подарить праздничные наборы.

Компания AS Group также навестила семьи шехидов: старшего сержанта Эльнура Рустамова, подполковников Хамдама Агаева и Заура Джафарова, а также майора Натига Исмаилова, чтобы оказать им поддержку перед праздниками.

В целом, в ходе и после Отечественной войны в рамках своей корпоративной социальной ответственности компания AS Group реализовала различные проекты помощи семьям шехидов. Обеспечение продолжения этих проектов имеет важное значение для социальной поддержки компании.

Для получения дополнительной информации о компании AS Group и ее проектах вы можете посетить сайт www.asgroup.az.

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