Бывший футболист сборной России погиб на войне с Украиной

В октябре он был осужден на девять с половиной лет по делу о наркотиках. После приговора Бугаев ушел в так называемую зону СВО и погиб, сообщил спортивный юрист Антон Смирнов.

Бугаев выступал за московские «Торпедо», «Локомотив» и «Краснодар». В активе защитника семь матчей за сборную России, в том числе два — на чемпионате Европы 2004 года. Он завершил карьеру в 29 лет в 2010 году.

В 2023 году Бугаев был задержан с полкило мефедрона. По версии следствия, он планировал заняться перепродажей этих наркотиков. Бывший футболист полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие ребенка, раскаяние, а также многочисленные награды за успехи в спорте. В результате Бугаев получил девять с половиной лет.