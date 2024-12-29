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Бывший футболист сборной России погиб на войне с Украиной

Отдел спорта
21:57 2065

В ходе военных действий в Украине погиб экс-футболист сборной России Алексей Бугаев.

В октябре он был осужден на девять с половиной лет по делу о наркотиках. После приговора Бугаев ушел в так называемую зону СВО и погиб, сообщил спортивный юрист Антон Смирнов.

Бугаев выступал за московские «Торпедо», «Локомотив» и «Краснодар». В активе защитника семь матчей за сборную России, в том числе два — на чемпионате Европы 2004 года. Он завершил карьеру в 29 лет в 2010 году.

В 2023 году Бугаев был задержан с полкило мефедрона. По версии следствия, он планировал заняться перепродажей этих наркотиков. Бывший футболист полностью признал вину и раскаялся в содеянном. 

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие ребенка, раскаяние, а также многочисленные награды за успехи в спорте. В результате Бугаев получил девять с половиной лет.

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