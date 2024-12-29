Сирия провела параллель с победой Азербайджана

Освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации является значимым событием для установления мира в регионе и мире, заявил министр иностранных дел переходного правительства Сирии Асад Хасан Аш-Шибани на встрече с заместителем министра Ялчыном Рафиевым.

Аш-Шибани назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева «решительным лидером» и сравнил приход представителей народа к власти в Сирии с победой Азербайджана в 44-дневной войне.

Министр заявил, что основной целью нового сирийского руководства является мирное сосуществование с соседними государствами и достижение национального единства путем диалога со всеми сторонами внутри страны.