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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию
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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию

Трюдо и Зеленский обсудили крушение самолета AZAL

22:37 1270

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Лидеры в том числе обсудили крушение самолета AZAL.

«Сегодня утром разговаривал с президентом Зеленским, чтобы предложить свою непоколебимую поддержку и солидарность украинскому народу, который провел еще одно Рождество под атаками.

Мы обсудили наши общие опасения по поводу крушения самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» и продолжающейся агрессивной войны России», - написал Трюдо в соцсети Х.

Трюдо и Зеленский обсудили крушение самолета AZAL
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