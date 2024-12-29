Трюдо и Зеленский обсудили крушение самолета AZAL
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Лидеры в том числе обсудили крушение самолета AZAL.
«Сегодня утром разговаривал с президентом Зеленским, чтобы предложить свою непоколебимую поддержку и солидарность украинскому народу, который провел еще одно Рождество под атаками.
Мы обсудили наши общие опасения по поводу крушения самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» и продолжающейся агрессивной войны России», - написал Трюдо в соцсети Х.
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