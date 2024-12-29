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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию
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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию

Министр обороны Словакии призывает Украину смириться

23:03 414

По итогам войны Украине придется отказаться от части собственной территории, потому что такова "реальность". Об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк в эфире словацкого телевидения, пишет TASR.

По его словам, в интересах Словакии, чтобы российско-украинская война закончилась немедленно: чтобы на линии фронта воцарилось перемирие и между странами начались мирные переговоры. При этом Калиняк считает, что послевоенная форма Украины важнее, чем границы, которые установятся по итогам войны.

"Вероятно, Украина не осознает того факта, что никогда не сможет оказаться между Германией и Швейцарией, а взамен всегда будет иметь свою самую большую границу с Российской Федерацией. Кто здесь агрессор, не о чем спорить, потому что Россия пересекла все границы, правила и нарушила международное право. Но необходимо обратить также внимание на то, что происходит в других частях мира, и применять те же стандарты ко всем другим спорам", - сказал Калиняк.

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