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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию

Украинский эксперт объяснил, как россияне спутали самолет AZAL с дроном: «Надо сильно постараться»

29 декабря 2024, 23:56 1851

Инцидент с азербайджанским самолетом в Грозном показал, что к управлению системами ПВО допустили совсем необученный экипаж, который даже не способен правильно идентифицировать цель. Об этом в интервью «Украинскому Радио» рассказал авиаэксперт Богдан Долинце.

Он акцентировал, что россияне запретили азербайджанскому самолету посадку не только в Грозном, но и в ряде других российских аэропортов. Более того, даже после того, как уже было понятно, что они подбили пассажирский самолет зенитной ракетой, россияне не просто не оказали ему никакой помощи, но и продолжали глушили работу его систем навигации и связи в течение значительной части полета в Казахстан. По мнению Долинце, это затрудняло экипажу возможности безопасно добраться до запасного аэродрома.

«Размер пассажирского самолета в десятки раз больше, чем у беспилотника. В системах обнаружения, радарах систем противовоздушной обороны эти объекты имеют большое отличие по отражению. То есть перепутать такие объекты очень сложно», - отмечает эксперт.

Долинце акцентировал, что кроме разницы в размерах дроны-камикадзе и пассажирские самолеты имеют совершенно разные скорость и высоту полета, а также сам характер маршрута.

«Путать полет беспилотника, который, как правило, летит на значительно меньшей высоте, на меньшей скорости и по другим маршрутам, чем гражданские самолеты, очень и очень сложно. Здесь надо либо сильно постараться, либо фактически допустить к управлению зенитным комплексом неподготовленный, непрофессиональный и необученный персонал», - считает аналитик.

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