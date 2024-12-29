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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию
Новость дня
Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию

Российский правительственный самолет тайно посетил Вашингтон

00:19 1473

Российский самолет специального летного отряда «Россия» совершил рейс в столицу США, Вашингтон. По данным сервиса отслеживания полетов Flightradar24, самолет Ил-96-300ПУ с бортовым номером RA-96019 вылетел из Москвы и приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, после чего направился в Вашингтон.

Специальный летный отряд «Россия» отвечает за перевозку высших должностных лиц Российской Федерации, включая президента и премьер-министра. Однако официальных заявлений о визите российских чиновников в США не поступало, что порождает предположения о возможных закрытых переговорах между Москвой и Вашингтоном.

Эксперты отмечают, что такие визиты могут быть связаны с обсуждением ключевых вопросов двусторонних отношений, включая безопасность, контроль над вооружениями и региональные конфликты. В условиях текущей геополитической напряженности подобные встречи могут способствовать снижению рисков и поиску компромиссных решений.

Маршрут самолета из специального летного отряда «Россия» указывает на то, что кто-то из руководства РФ, возможно, провел два дня в Вашингтоне на этой неделе. Это может указывать на тайные переговоры, итоги которых могут стать известны в ближайшие дни.

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