Хорваты выбирают действующего президента
Действующий президент Хорватии Зоран Миланович со значительным отрывом лидирует на выборах главы государства. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, приведенные после закрытия избирательных участков хорватским порталом Dnevnik.
Согласно информации, Миланович пока набирает 51,48% голосов, а его основной политический соперник, независимый кандидат Драган Приморац, которого поддерживает правящая партия «Хорватское демократическое содружество», получает 19,29% голосов.
Голосование на проходящих в воскресенье президентских выборах в Хорватии завершилось с закрытием избирательных участков в 19:00 по местному времени (22:00 по Баку), начался подсчет голосов.