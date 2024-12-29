USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию
Новость дня
Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию

Хорваты выбирают действующего президента

00:33 254

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович со значительным отрывом лидирует на выборах главы государства. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, приведенные после закрытия избирательных участков хорватским порталом Dnevnik.

Согласно информации, Миланович пока набирает 51,48% голосов, а его основной политический соперник, независимый кандидат Драган Приморац, которого поддерживает правящая партия «Хорватское демократическое содружество», получает 19,29% голосов.

Голосование на проходящих в воскресенье президентских выборах в Хорватии завершилось с закрытием избирательных участков в 19:00 по местному времени (22:00 по Баку), начался подсчет голосов.

Российский правительственный самолет тайно посетил Вашингтон
Российский правительственный самолет тайно посетил Вашингтон
00:19 1478
Украинский эксперт объяснил, как россияне спутали самолет AZAL с дроном: «Надо сильно постараться»
Украинский эксперт объяснил, как россияне спутали самолет AZAL с дроном: «Надо сильно постараться»
29 декабря 2024, 23:56 1856
Трюдо и Зеленский обсудили крушение самолета AZAL
Трюдо и Зеленский обсудили крушение самолета AZAL
29 декабря 2024, 22:37 2791
«Черные ящики» самолета AZAL отправят в Бразилию
«Черные ящики» самолета AZAL отправят в Бразилию новость дополнена
00:43 5366
Путин еще раз позвонил Алиеву
Путин еще раз позвонил Алиеву обновлено
29 декабря 2024, 17:13 13818
Америка бьет санкциями по Грузии. Трамп не поможет
Америка бьет санкциями по Грузии. Трамп не поможет главная тема
29 декабря 2024, 10:53 5853
Решение Али Асадова по россиянам
Решение Али Асадова по россиянам
29 декабря 2024, 18:39 7530
В Азербайджане снижен призывной возраст
В Азербайджане снижен призывной возраст
29 декабря 2024, 18:28 8278
Вслед за Алиевым и Токаев наградил
Вслед за Алиевым и Токаев наградил
29 декабря 2024, 18:22 7620
Ильхам Алиев наградил экипаж AZAL
Ильхам Алиев наградил экипаж AZAL
29 декабря 2024, 17:48 7092
Освобожден журналист Шамо Эминов
Освобожден журналист Шамо Эминов
29 декабря 2024, 17:43 4492

ЭТО ВАЖНО

Российский правительственный самолет тайно посетил Вашингтон
Российский правительственный самолет тайно посетил Вашингтон
00:19 1478
Украинский эксперт объяснил, как россияне спутали самолет AZAL с дроном: «Надо сильно постараться»
Украинский эксперт объяснил, как россияне спутали самолет AZAL с дроном: «Надо сильно постараться»
29 декабря 2024, 23:56 1856
Трюдо и Зеленский обсудили крушение самолета AZAL
Трюдо и Зеленский обсудили крушение самолета AZAL
29 декабря 2024, 22:37 2791
«Черные ящики» самолета AZAL отправят в Бразилию
«Черные ящики» самолета AZAL отправят в Бразилию новость дополнена
00:43 5366
Путин еще раз позвонил Алиеву
Путин еще раз позвонил Алиеву обновлено
29 декабря 2024, 17:13 13818
Америка бьет санкциями по Грузии. Трамп не поможет
Америка бьет санкциями по Грузии. Трамп не поможет главная тема
29 декабря 2024, 10:53 5853
Решение Али Асадова по россиянам
Решение Али Асадова по россиянам
29 декабря 2024, 18:39 7530
В Азербайджане снижен призывной возраст
В Азербайджане снижен призывной возраст
29 декабря 2024, 18:28 8278
Вслед за Алиевым и Токаев наградил
Вслед за Алиевым и Токаев наградил
29 декабря 2024, 18:22 7620
Ильхам Алиев наградил экипаж AZAL
Ильхам Алиев наградил экипаж AZAL
29 декабря 2024, 17:48 7092
Освобожден журналист Шамо Эминов
Освобожден журналист Шамо Эминов
29 декабря 2024, 17:43 4492
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться