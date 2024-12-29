Экс-президент США скончался в возрасте 100 лет

Бывший президент США Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет. Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год. В первые дни на посту президента он объявил амнистию всем уклонившимся от призыва во время Вьетнамской войны, а также принял меры для остановки периода стагфляции.

Под его руководством были созданы Министерство образования США и Министерство энергетики США. Последние годы его президентства сопровождались энергетическим кризисом, захватом американских заложников в Иране и советским вторжением в Афганистан, в ответ на которое он закончил период проведения политики разрядки c СССР и выдвинул свою доктрину.

На президентских выборах в 1980 году Картер потерпел разгромное поражение, уступив Рональду Рейгану. Его президентство оценивается экспертами как «ниже среднего», однако деятельность после ухода с поста президента традиционно оценивается высоко.

После завершения своих полномочий основал центр Картера — некоммерческую организацию по защите прав человека — и впоследствии получил Нобелевскую премию за работу, связанную с этим центром. Он также написал несколько книг, включающих в себя как политические мемуары, так и поэзию.