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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию
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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию

Языком чесать - не мешки ворочать

01:44 832

Избранный президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании давал обещания быстро завершить войну в Украине, снизить расходы и использовать тарифы для поддержки экономики и производства. Однако сейчас он говорит, что выполнить эти обещания не так и просто, отмечает издание The Hill.

Как отметило издание, в недавнем интервью программе Meet the Press Трамп заявил, что не может гарантировать, что тарифы не приведут к росту потребительских цен. В комментарии журналистам избранный президент США признал, что сложно снизить стоимость продуктов, если они уже подорожали.

The Hill добавляет, что на первой послевыборной пресс-конференции из поместья Мар-а-Лаго в Палм-Бич Трамп предположил, что завершить войну в Украине будет сложнее, чем ослабить напряженность на Ближнем Востоке.

«Хотя демократы и критики обвинили Трампа в снижении ожиданий или в том, что он сигнализирует о невыполнении предвыборных обещаний, его команда и союзники заявляют, что президент переходит от риторики предвыборной кампании к осознанию сложности управления», — сказано в материале.

Как сказал изданию один из союзников Трампа, он не противоречит своим предвыборным обещаниям, а, вероятно, переходит от агитационной риторики к более реалистичным подходам.

На митинге в Пенсильвании накануне дня выборов Трамп сказал, что голос за него означает, что «продукты будут дешевле», добавляет The Hill. Однако в комментариях для журнала Time 25 ноября Трамп был более осторожен в своих оценках относительно возможности снизить стоимость продуктов. На вопрос, будет ли его президентство провальным, если цены не упадут, Трамп ответил, что не будет считать это провалом.

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