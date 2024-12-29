Обеспечение внеблокового статуса Украины остается «целью специальной военной операции, которая будет достигнута». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Что касается наших предостережений о недопустимости членства Украины в НАТО в любой территориальной конфигурации, то, насколько можно судить, единства среди членов альянса по данному вопросу нет», - сказал он.

«Поскольку многолетняя экспансия НАТО была одной из основных первопричин украинского кризиса, то обеспечение внеблокового статуса Украины остается среди целей специальной военной операции, которые должны быть достигнуты», - добавил Лавров.

Лавров также заявил, что НАТО «причастно к ударам дальнобойными ракетами по территории России».

По его словам, Москва готова к нормализации отношений с Грузией, если для этого будут соответствующие условия со стороны Тбилиси.

Глава МИД РФ также отметил, что сирийский президент Башар Асад «не смог справиться с социальными проблемами в стране, усугубленными действиями США».

Далее Лавров сказал, что США «активно используют украинский сценарий для давления на Китай», в то время как Россия «продолжает выступать против любой формы независимости Тайваня».

Лавров добавил, что конфронтация между Ираном и Израилем «достигла опасной черты».