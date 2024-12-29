Курды перешли в наступление на протурецкую армию

Возглавляемые курдами Сирийские демократические силы заявили, что они начали контрнаступление против поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии. Курды сделали свой выбор – и никто не назовет его удачным. Потому что их заявление о начале боевых действий произошло как раз в тот знаменательный для новой Сирии день, когда вооруженные формирования, участвовавшие в наступлении с целью свержения Башара Асада, согласились на самороспуск и вхождение в Министерство обороны.

Иными словами, они показали следующее: интегрироваться в новую Сирию мы не хотим, воевать продолжим, оружие не сдадим – а США нас поддержит, поскольку в Вашингтоне нас считают важнейшим союзником в Сирии против спящих ячеек экстремистской группировки «Исламское государство», разбросанных по всему востоку страны. Не отрицая заслуг СДС в борьбе с ИГИЛ все же, хочу заметить, что времена изменились. Спящие ячейки «Исламского государства» в Сирии конечно же есть – но не представляют такой опасности как раньше. Более того, чем быстрее оформится новая Сирия, чем быстрее сформируются ее вооруженные силы, чем бесконфликтнее пройдет этот процесс – тем выше вероятность того, что ИГ побоится осуществлять сколько-нибудь масштабные вылазки. А вот если по вине какой-либо из сторон гражданский конфликт в Сирии пойдет по второму кругу – игиловцы обязательно это используют в своих интересах. И такой расклад понятен всем в Сирии – но только не СДС, которые и категорически отказываются признать очевидное, и войти в коалицию строителей новой Сирии.

Как представляется, единственное, на что они согласны – это формирование на подконтрольным им территориях некоего «Сирийского Курдистана» с самой широкой автономией и минимальным подчинением центральной власти. Иными словами, они хотят здесь что-то типа Иракского Курдистана, который будет находиться под протекторатом Вашингтона. Эти их амбиции чрезвычайно завышены, и исходная позиция – крайне неконструктивна. И прежде всего, потому как Анкара рассматривает СДС как филиал своего заклятого врага, Рабочей партии Курдистана (РПК), которую она классифицирует как террористическую организацию. И настаивает на создании буферной зоны вдоль турецко-сирийской границы, где присутствия СДС быть на должно. Это принципиальная позиция Эрдогана – и отступать от нее он не намерен. Причем, как уже не раз это демонстрировал, в данном вопросе он готов идти на обострение отношений с США и полностью игнорировать американскую «озабоченность» по данному вопросу. В Вашингтоне это тоже понимают, и на всякий случай уже усилили свой контингент в Сирии, одномоментно доведя его численность с 900 до 2000 человек. Кроме того, по сообщениям некоторых источников, курдам в ближайшее время будет переданы дополнительные партии американского вооружения.

Ситуация обостряется тем, что десятки тысяч сторонников боевиков ИГ и членов их семей до сих пор находятся в крупных центрах содержания под стражей на северо-востоке Сирии, в районах, находящихся под контролем СДС. А это достаточно взрывоопасный контингент, который при малейшем ослаблении охраны постарается вырваться на волю. Одновременно, эти же люди являются прекрасным поводом для шантажа курдами как американцев, так и нового сирийского правительства. Тот же Мазлум Абди, командующий СДС, уже «выразил обеспокоенность по поводу сильного возрождения ИГ из-за вакуума власти в Сирии и продолжающихся боевых действий», из-за которых, якобы, СДС «не может проводить свои атаки и рейды на разрозненные спящие ячейки экстремистской группировки». Лукавство, само собой – но пока вполне себе работает.