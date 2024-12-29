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Волна задержаний бизнесменов в Китае

10:05 1510

Власти Китая пытаются сдержать волну массовых задержаний бизнесменов в регионах страны, так как беспокойство среди предпринимателей растет, а усилия по стимулированию экономического роста могут сойти на нет, пишет Financial Times.

По подсчетам издания, в 2024 году в стране были задержаны руководители более 80 компаний, котирующихся на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня. Некоторые задержания проводились безосновательно, около половины из этих случаев произошли по указанию властей других регионов, никак не связанных с бизнес-операциями предприятий, отмечает FT. Подобную практику китайские СМИ окрестили «рыбалкой на дальние дистанции».

По мнению опрошенных газетой аналитиков, большое количество задержаний может быть связано с ухудшением финансового положения местных органов власти, которые пострадали от резкого падения доходов от продажи земли на фоне затяжного кризиса в сфере недвижимости и замедления экономического роста Китая.

«На моих друзей давят со всех сторон», — сказал изданию один из китайских инвесторов, по словам которого десять лет назад он сам был вынужден заплатить местному органу власти, чтобы добиться освобождения из-под стражи. «Я обвиняю вас в нарушениях в моем регионе, прихожу, забираю и заставляю платить», — описал он позицию местных властей. Собеседник считает, что «это похоже на общенациональный шантаж».

По словам неназванного предпринимателя из Пекина, задержания создали атмосферу страха среди учредителей компаний, и правительству «надо что-то делать». Среди тех, кто оказался под стражей в последние месяцы — руководители поставщика решений для «умного города» Zhejiang Whyis Technology и одного из крупнейших производителей электросамокатов в Китае Aima Technology Group.

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