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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию

В Америке объявили день траура

10:14 2314

Президент США Джо Байден объявил 9 января 2025 года днем траура в связи с кончиной бывшего главы государства Джимми Картера. Бывшему президенту-демократу было 100 лет.

«Я приглашаю людей со всего мира, которые разделяют нашу скорбь, присоединиться к нам», — говорится в опубликованном на сайте Белого дома заявлении.

Джимми Картер

Согласно распоряжению Байдена, национальные флаги в госучреждениях на территории страны и за ее пределами будут приспущены сроком на 30 дней.

Ранее американский президент выразил соболезнования родственникам экс-политика, которого назвал «выдающимся лидером, государственным деятелем и гуманистом». Церемония прощания с Картером пройдет в Вашингтоне.

Соболезнования также выразил избранный глава Белого дома Дональд Трамп. Он заявил, что «все должны выразить благодарность» Джимми Картеру за его попытки сделать жизнь американцев лучше.

Джимми Картер, 39-й президент США с 1977 по 1981 год, стал первым главой Белого дома, достигшим столетнего возраста. Работа администрации Картера характеризовалась ухудшением отношений с СССР. После завершения полномочий он занимался благотворительностью. За свою карьеру политик удостоен множества наград, включая Нобелевскую премию мира (2002).

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