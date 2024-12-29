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Россия захватила «три Киева»

10:20 2944

Россия в течение 2024 года захватила 2 800 квадратных километров украинской территории. Об этом сообщили аналитики проекта UA War Infographics, проанализировав изменения на карте за уходящий год.

«За 2024 год Россия захватила территорию, равную трем площадям Киева», — цитирует NV комментарий к опубликованной карте, как изменилась линия фронта.

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