Россия захватила «три Киева»

Россия в течение 2024 года захватила 2 800 квадратных километров украинской территории. Об этом сообщили аналитики проекта UA War Infographics, проанализировав изменения на карте за уходящий год.

«За 2024 год Россия захватила территорию, равную трем площадям Киева», — цитирует NV комментарий к опубликованной карте, как изменилась линия фронта.