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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию
Новость дня
Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию

И Азербайджан спешит на помощь Сирии

11:11 1467

Азербайджан направил в Сирию караван гуманитарной помощи.

Караван состоит из 10 машин с около 200 тоннами продуктов питания и продовольственных товаров. Гуманитарная помощь предназначена для нуждающегося населения Идлиба.

Накануне haqqin.az сообщил о визите замминистра иностранных дел Ялчина Рафиева в Дамаск и проведенной встрече с министром иностранных дел переходного правительства Сирии Асадом Хасаном Аш-Шибани.

Как известно, стороны договорились о возобновлении спустя 12 лет работы посольства Азербайджана, а также установлении тесных связей.

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