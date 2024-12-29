И Азербайджан спешит на помощь Сирии
Азербайджан направил в Сирию караван гуманитарной помощи.
Караван состоит из 10 машин с около 200 тоннами продуктов питания и продовольственных товаров. Гуманитарная помощь предназначена для нуждающегося населения Идлиба.
Накануне haqqin.az сообщил о визите замминистра иностранных дел Ялчина Рафиева в Дамаск и проведенной встрече с министром иностранных дел переходного правительства Сирии Асадом Хасаном Аш-Шибани.
Как известно, стороны договорились о возобновлении спустя 12 лет работы посольства Азербайджана, а также установлении тесных связей.