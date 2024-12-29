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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию
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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию

Накрыли еще одного российского генерала

11:17 1518

В Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) Минобороны России и местах жительства должностных лиц ведомства проведено более 15 обысков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По сведениям агентства, у замначальника управления генерал-майора Сергея Шаленого изъяли телефон, мужчина проходит в качестве свидетеля.

Причиной обысков стало уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ст. 201.1 УК, до десяти лет лишения свободы).

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