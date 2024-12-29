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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию
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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию

Россия опровергла слухи о прекращении войны в Украине

11:29 1074

Накануне в Украине ряд СМИ, в частности, известный журналист Дмитрий Гордон, со ссылкой на «информированные источники» заявили о высокой вероятности приостановления военных действий между Россией и Украиной. Судя по распространенной информации, сегодня, 30 декабря, должна быть достигнута договоренность о прекращении огня. Ряд СМИ к тому же сообщил о прибывшем в США самолете российского президента.

Однако Москва поспешила опровергнуть растиражированные новости.

Предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы сейчас нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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