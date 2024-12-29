Новоизбранный президент Грузии начал закручивать гайки

Новый президент Грузии Михаил Кавелашвили сразу после вступления в должность подписал в ускоренном порядке ранее принятый парламентом закон, запрещающий использование пиротехники, лазеров во время публичных собраний. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.

Вместе с этим запрещается закрывать лицо на митингах. Значительно увеличиваются штрафы за перекрытие дорог, граффити, добавлены новые основания для ареста при проведении митингов.