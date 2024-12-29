Новоизбранный президент Грузии начал закручивать гайки
Новый президент Грузии Михаил Кавелашвили сразу после вступления в должность подписал в ускоренном порядке ранее принятый парламентом закон, запрещающий использование пиротехники, лазеров во время публичных собраний. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Вместе с этим запрещается закрывать лицо на митингах. Значительно увеличиваются штрафы за перекрытие дорог, граффити, добавлены новые основания для ареста при проведении митингов.
К тому же упрощены процессы увольнения и приема на работу в госучреждениях. Одно из новшеств – даже если иск удовлетворен судом, государство больше не обязано вернуть человеку его прежнее рабочее место в госструктуре. По мнению правозащитников, поправки в закон о госслужбе упрощают увольнение сотрудников по политическим мотивам.
Согласно еще одной поправке, пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили потеряла право на государственную охрану — ранее она могла пользоваться этой привилегией еще в течение года.