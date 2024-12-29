Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп
Накануне второго пришествия в Белый дом ужасного Трампа с его угрозами задушить Пекин таможенными пошлинами и прочими методами торговой войны руководство КНР нарастающими темпами пытается наладить отношения с Токио, главным американским союзником в регионе.
На днях глава китайской дипломатии, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И устроил царскую встречу главе японского МИД Такэси Ивая. Мало того, что он был принят в главном доме приемов Дяоюйтай в центре Пекина, честь, которой удостаиваются не все главы государств, так еще и беседа вместе с обедом продолжалась три часа.
Что для Китая с его почитанием протоколов и символов весьма показательно и многое значит. Ведь менее двух лет назад на предыдущую встречу с главой МИД Японии в Пекине выделили всего час сорок и провели ее довольно холодно – даже официальным обедом японских коллег не покормили.
В ходе нынешнего визита все было по-другому: глава дипломатии КНР расточал комплименты своему японскому коллеге и даже выразил ему благодарность от имени китайского народа за правильное понимание политики Пекина и стремление к взаимопониманию.
При этом Ван И заявил о готовности в кратчайшие сроки нанести в Токио ответный визит. Было решено начать диалог по экономическому сотрудничеству на уровне министров, дать старт регулярным консультациям по вопросам безопасности. А накануне визита Пекин преподнес Токио отдельный подарок – льготные 30-дневные визы и снятие ограничения на импорт японских морепродуктов, введенные после начала слива очищенной воды с АЭС «Фукусима-1».
Перед нами классическое китайское «стремление укрепить фланги» на случай, если после вступления Трампа в должность события пойдут по самому пессимистическому сценарию и новая американская администрация выберет торговую войну как модель своих отношений с Пекином.
Япония - второй по значению после Штатов торговый партнер КНР. Японские корпорации больше всего своих представительств и дочерних компаний за рубежом имеют именно в Китае, а потому потепление, точнее, углубление китайско-японских связей, может помочь Пекину в диалоге с Вашингтоном, если Токио будет его поддерживать, и даже лоббировать его интересы среди американского истеблишмента.
Токио должен «откалибровать свое стратегическое восприятие» и «проводить позитивную политику в отношении Китая», - сказал на встрече Ван И. Но японцы были более сдержаны и не спешили очаровываться китайским обаянием.
Причин тут как минимум две. Да, действительно, японцы заинтересованы в развитии экономических отношений с Китаем, но отношения с США для них являются приоритетом. И ставить их под угрозу играми с Пекином – увольте, на это Токио никогда не пойдет.
И второе – японцы сами беспокоятся от того, какие требования по отношению к их стране выдвинет Трамп. С повышением своего оборонного бюджета, который сейчас составляет всего 1% ВВП, японские элиты уже давно согласны, а формы, составляющие костяк японского ВВП, так и вовсе готовы этому горячо аплодировать – но как быть, если речь зайдет о уступках в тарифах на японские товары и на запрет японским компаниям приобретать стратегические активы в США?
Все это вопросы, на которые японский истеблишмент пока не может найти ответы – остается только гадать и просчитывать все сценарии – от самых оптимистичных до крайне пессимистичных. А пока японцы решили – будем демонстрировать позитив в развитии китайско-японских отношений как позицию в торгах с Вашингтоном. Но безо всяких заявлений и соглашений, обязывающих Токио к чему-либо.
Своего рода «отношения без обязательств», которые в любой момент можно прекратить, сделав вид, что ничего и не было. Или, наоборот, усилить, показав Вашингтону, что все не так просто, и Токио способно н самостоятельные шаги. В этой игре есть только один изъян – в Вашингтоне вполне отчетливо отдают себе отчет о том, насколько Япония увязла в своих связях с США.
И деваться ей от этого совершенно некуда. А потому капризы японской гейши не вызовут никакого беспокойства у новой администрации Белого дома. Ведь, как известно, кто ужинает гейшу, тот ее и танцует.