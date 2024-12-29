USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию
Новость дня
Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию

Новые подробности о сбитом самолете AZAL

12:16 4730

Накануне в рамках расследования катастрофы самолета AZAL в Грозном были допрошены диспетчер аэропорта Али Идрисов и руководитель полетов аэродрома в Грозном Джемлайл Баканаев. Об этом пишет близкий к российским спецслужбам телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Издание отмечает: «У некоторых пользователей его номер записан как переводчик, а в утечках данных указано, что он имел доход от телерадиокомпании «Путь имени Ахмата Кадырова». Для справки: руководитель полетов лично осматривает и дает заключение о готовности аэродрома к приему и выпуску самолетов, указывая состояние взлетно-посадочной полосы, радиотехнических и других средств связи».

По данным ВЧК-ОГПУ, Джемлайл Баканаев уверяет, что «все системы были исправны и проверены им в рамках должностных обязанностей. Каких-либо препятствий для посадки рейса Баку – Грозный он как руководитель полетов на тот момент не видел. И не предвидел… Напомним, самолет на подлете к аэропорту терял сигнал датчиков GPS, связь и пилотам приходилось управлять судном почти вслепую».

Как ВЧК-ОГПУ сообщал ранее, план «Ковер» был введен после того, как был подбит самолет AZAL. Эту информацию подтверждает и Джемлайл Баканаев.

После Сирии настает очередь Зангезура
После Сирии настает очередь Зангезура комментирует Надер Энтессар
14:37 1183
Иран поднимает шиитов на суннитов. Турция мешает
Иран поднимает шиитов на суннитов. Турция мешает о развитии ситуации, наша аналитика
04:56 7830
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL? главный вопрос
14:04 2494
Курды перешли в наступление на протурецкую армию
Курды перешли в наступление на протурецкую армию о развитии ситуации, наша аналитика
04:39 8384
Здравствуй, ж..а, Новый год
Здравствуй, ж..а, Новый год мир перевернулся
12:51 2992
Зурабишвили «здается без бою»
Зурабишвили «здается без бою» горячая тема
29 декабря 2024, 21:02 10369
Путин поздравил Кочаряна и Саргсяна с Новым годом
Путин поздравил Кочаряна и Саргсяна с Новым годом
13:49 1993
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп наш комментарий
12:00 3399
Новые подробности о сбитом самолете AZAL
Новые подробности о сбитом самолете AZAL
12:16 4731
Новоизбранный президент Грузии начал закручивать гайки
Новоизбранный президент Грузии начал закручивать гайки
11:41 3964
Россия опровергла слухи о прекращении войны в Украине
Россия опровергла слухи о прекращении войны в Украине
11:29 2755

ЭТО ВАЖНО

После Сирии настает очередь Зангезура
После Сирии настает очередь Зангезура комментирует Надер Энтессар
14:37 1183
Иран поднимает шиитов на суннитов. Турция мешает
Иран поднимает шиитов на суннитов. Турция мешает о развитии ситуации, наша аналитика
04:56 7830
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL? главный вопрос
14:04 2494
Курды перешли в наступление на протурецкую армию
Курды перешли в наступление на протурецкую армию о развитии ситуации, наша аналитика
04:39 8384
Здравствуй, ж..а, Новый год
Здравствуй, ж..а, Новый год мир перевернулся
12:51 2992
Зурабишвили «здается без бою»
Зурабишвили «здается без бою» горячая тема
29 декабря 2024, 21:02 10369
Путин поздравил Кочаряна и Саргсяна с Новым годом
Путин поздравил Кочаряна и Саргсяна с Новым годом
13:49 1993
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп наш комментарий
12:00 3399
Новые подробности о сбитом самолете AZAL
Новые подробности о сбитом самолете AZAL
12:16 4731
Новоизбранный президент Грузии начал закручивать гайки
Новоизбранный президент Грузии начал закручивать гайки
11:41 3964
Россия опровергла слухи о прекращении войны в Украине
Россия опровергла слухи о прекращении войны в Украине
11:29 2755
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться