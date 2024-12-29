Новые подробности о сбитом самолете AZAL
Накануне в рамках расследования катастрофы самолета AZAL в Грозном были допрошены диспетчер аэропорта Али Идрисов и руководитель полетов аэродрома в Грозном Джемлайл Баканаев. Об этом пишет близкий к российским спецслужбам телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.
Издание отмечает: «У некоторых пользователей его номер записан как переводчик, а в утечках данных указано, что он имел доход от телерадиокомпании «Путь имени Ахмата Кадырова». Для справки: руководитель полетов лично осматривает и дает заключение о готовности аэродрома к приему и выпуску самолетов, указывая состояние взлетно-посадочной полосы, радиотехнических и других средств связи».
По данным ВЧК-ОГПУ, Джемлайл Баканаев уверяет, что «все системы были исправны и проверены им в рамках должностных обязанностей. Каких-либо препятствий для посадки рейса Баку – Грозный он как руководитель полетов на тот момент не видел. И не предвидел… Напомним, самолет на подлете к аэропорту терял сигнал датчиков GPS, связь и пилотам приходилось управлять судном почти вслепую».
Как ВЧК-ОГПУ сообщал ранее, план «Ковер» был введен после того, как был подбит самолет AZAL. Эту информацию подтверждает и Джемлайл Баканаев.