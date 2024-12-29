USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию
Новость дня
Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию

Даже туркмены не будут летать по России. Только через Стамбул

12:25 1952

Авиаперевозчик «Туркменистан» организует вывоз пассажиров рейсов T5-708 и T5-704 30 и 31 декабря из Москвы в Ашхабад по альтернативному маршруту через Стамбул, сообщает пресс-служба авиакомпании в телеграм-канале.

В компании отметили, что для перелета на участке Москва — Стамбул будет привлечен сторонний авиаперевозчик. «Имеющиеся билеты действительны для перелета без дополнительной оплаты», — говорится в сообщении.

Там добавили, что багаж пассажиров будет зарегистрирован до конечного пункта — Ашхабад, а виза для перелета через Стамбул не требуется.

После Сирии настает очередь Зангезура
После Сирии настает очередь Зангезура комментирует Надер Энтессар
14:37 1186
Иран поднимает шиитов на суннитов. Турция мешает
Иран поднимает шиитов на суннитов. Турция мешает о развитии ситуации, наша аналитика
04:56 7832
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL? главный вопрос
14:04 2500
Курды перешли в наступление на протурецкую армию
Курды перешли в наступление на протурецкую армию о развитии ситуации, наша аналитика
04:39 8385
Здравствуй, ж..а, Новый год
Здравствуй, ж..а, Новый год мир перевернулся
12:51 2995
Зурабишвили «здается без бою»
Зурабишвили «здается без бою» горячая тема
29 декабря 2024, 21:02 10369
Путин поздравил Кочаряна и Саргсяна с Новым годом
Путин поздравил Кочаряна и Саргсяна с Новым годом
13:49 1998
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп наш комментарий
12:00 3399
Новые подробности о сбитом самолете AZAL
Новые подробности о сбитом самолете AZAL
12:16 4733
Новоизбранный президент Грузии начал закручивать гайки
Новоизбранный президент Грузии начал закручивать гайки
11:41 3964
Россия опровергла слухи о прекращении войны в Украине
Россия опровергла слухи о прекращении войны в Украине
11:29 2755

ЭТО ВАЖНО

После Сирии настает очередь Зангезура
После Сирии настает очередь Зангезура комментирует Надер Энтессар
14:37 1186
Иран поднимает шиитов на суннитов. Турция мешает
Иран поднимает шиитов на суннитов. Турция мешает о развитии ситуации, наша аналитика
04:56 7832
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL? главный вопрос
14:04 2500
Курды перешли в наступление на протурецкую армию
Курды перешли в наступление на протурецкую армию о развитии ситуации, наша аналитика
04:39 8385
Здравствуй, ж..а, Новый год
Здравствуй, ж..а, Новый год мир перевернулся
12:51 2995
Зурабишвили «здается без бою»
Зурабишвили «здается без бою» горячая тема
29 декабря 2024, 21:02 10369
Путин поздравил Кочаряна и Саргсяна с Новым годом
Путин поздравил Кочаряна и Саргсяна с Новым годом
13:49 1998
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп
Китай побежал к Японии… Вот что значит Трамп наш комментарий
12:00 3399
Новые подробности о сбитом самолете AZAL
Новые подробности о сбитом самолете AZAL
12:16 4733
Новоизбранный президент Грузии начал закручивать гайки
Новоизбранный президент Грузии начал закручивать гайки
11:41 3964
Россия опровергла слухи о прекращении войны в Украине
Россия опровергла слухи о прекращении войны в Украине
11:29 2755
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться