Даже туркмены не будут летать по России. Только через Стамбул

Авиаперевозчик «Туркменистан» организует вывоз пассажиров рейсов T5-708 и T5-704 30 и 31 декабря из Москвы в Ашхабад по альтернативному маршруту через Стамбул, сообщает пресс-служба авиакомпании в телеграм-канале.

В компании отметили, что для перелета на участке Москва — Стамбул будет привлечен сторонний авиаперевозчик. «Имеющиеся билеты действительны для перелета без дополнительной оплаты», — говорится в сообщении.

Там добавили, что багаж пассажиров будет зарегистрирован до конечного пункта — Ашхабад, а виза для перелета через Стамбул не требуется.