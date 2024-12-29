Украинцы истощили российских морпехов в Курской области

Российская 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты за четыре месяца боев в Курской области значительно истощена и с целью восстановления сил разбивает лагерь в селе Плехово недалеко от фронта, пишет Forbes.

Сообщается, что эта бригада численностью 2500 человек - одна из двух основных российских группировок морской пехоты (вторая - 155-я бригада), которые поддерживают контрнаступление России в Курске.