Украинцы истощили российских морпехов в Курской области
Российская 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты за четыре месяца боев в Курской области значительно истощена и с целью восстановления сил разбивает лагерь в селе Плехово недалеко от фронта, пишет Forbes.
Сообщается, что эта бригада численностью 2500 человек - одна из двух основных российских группировок морской пехоты (вторая - 155-я бригада), которые поддерживают контрнаступление России в Курске.
"Ребята из 810-й бригады могут перекурить, подумать о вечном, собраться с мыслями и подготовиться к будущим боям", - цитирует издание одного из российских блогеров, который отмечает, что передислокация в Плехово - это не отступление, а временная ротация с линии фронта.
По информации издания, упадок сил наблюдается и в 810-й морской пехотной бригаде, а также 155-й бригаде после многомесячных неудачных штурмов.