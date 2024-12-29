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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию

Украинцы истощили российских морпехов в Курской области

12:31 2089

Российская 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты за четыре месяца боев в Курской области значительно истощена и с целью восстановления сил разбивает лагерь в селе Плехово недалеко от фронта, пишет Forbes.

Сообщается, что эта бригада численностью 2500 человек - одна из двух основных российских группировок морской пехоты (вторая - 155-я бригада), которые поддерживают контрнаступление России в Курске.

"Ребята из 810-й бригады могут перекурить, подумать о вечном, собраться с мыслями и подготовиться к будущим боям", - цитирует издание одного из российских блогеров, который отмечает, что передислокация в Плехово - это не отступление, а временная ротация с линии фронта.

По информации издания, упадок сил наблюдается и в 810-й морской пехотной бригаде, а также 155-й бригаде после многомесячных неудачных штурмов.

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