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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию
Новость дня
Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию

Еще одна вынужденная посадка «Аэрофлота»

12:36 2392

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Ферганы в Москву, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Ташкента из-за плохого самочувствия пассажирки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Uzbekistan Airports.

«Самолет, следовавший рейсом SU1971 российской авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Фергана — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Экипаж принял решение идти на запасной аэродром», — говорится в сообщении аэропорта.

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