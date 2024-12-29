Еще одна вынужденная посадка «Аэрофлота»
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Ферганы в Москву, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Ташкента из-за плохого самочувствия пассажирки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Uzbekistan Airports.
«Самолет, следовавший рейсом SU1971 российской авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Фергана — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Экипаж принял решение идти на запасной аэродром», — говорится в сообщении аэропорта.