Зурабишвили пригласил не Трамп, а всего лишь конгрессмен
Премьер-министр правительства "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе утверждает, что Вашингтон не приглашал экс-президента Саломе Зурабишвили на инаугурацию Дональда Трампа. Об этом сообщают "Новости Грузии".
И.Кобахидзе подчеркнул, что о приглашении Зурабишвили в США ранее сообщил конгрессмен-республиканец Джо Уилсон. И назвал Уилсона "американским Кубилюсом", сравнив с ярым противником грузинского правительства, литовским депутатом Европарламента.
"Дональд Трамп никуда не приглашал Саломе Зурабишвили. Это американский Кубилюс пригласил гражданку Зурабишвили, которая никому не интересна", - заявил Кобахидзе.
Премьер-министр вновь выразил надежду на скорейшее преодоление кризиса в отношениях с США. "Посмотрим, как пойдут процессы", - сказал Кобахидзе.