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Ильхам Алиев о приостановке полетов в Россию

Зурабишвили пригласил не Трамп, а всего лишь конгрессмен

12:41 1336

Премьер-министр правительства "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе утверждает, что Вашингтон не приглашал экс-президента Саломе Зурабишвили на инаугурацию Дональда Трампа. Об этом сообщают "Новости Грузии".

И.Кобахидзе подчеркнул, что о приглашении Зурабишвили в США ранее сообщил конгрессмен-республиканец Джо Уилсон. И назвал Уилсона "американским Кубилюсом", сравнив с ярым противником грузинского правительства, литовским депутатом Европарламента.

"Дональд Трамп никуда не приглашал Саломе Зурабишвили. Это американский Кубилюс пригласил гражданку Зурабишвили, которая никому не интересна", - заявил Кобахидзе.

Премьер-министр вновь выразил надежду на скорейшее преодоление кризиса в отношениях с США. "Посмотрим, как пойдут процессы", - сказал Кобахидзе.

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