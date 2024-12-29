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Здравствуй, ж..а, Новый год

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Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
12:51 2997

Избранный президент США Дональд Трамп проводит новогодние праздники в исключительно приподнятом расположении духа. Его победа на выборах позволит ему не только обосноваться в Белом доме и делать все, что он захочет, но и серьезно обогатиться. Нации новый старый лидер предложил целый набор рождественских подарков по отнюдь не самой скромной цене.

Так, календарь от Трампа на 2025 год стоит 38 долларов. Бейсболка с известным слоганом MAGA («Сделаем Америку Вновь Великой), которая производится в девяти различных цветах, предлагается за 16 долларов, а стеклянный стакан с тем же орнаментом - за 92 доллара. Гигантская шоколадка, носящая имя Трампа, стоит 86 долларов, пара носков в виде леденцов пойдет за 22 доллара, трамповский фартук с Санта Клаусом за 28 долларов, а плюшевый медвежонок, одетый в свитер с именем победителя на выборах, за 38 баксов.

Трамп начал распродажу

Но при этом все эти милые рождественские сувениры носят отпечаток нынешних и будущих политических боев Дональда. Парфюм для женщин называется «Победа 47» (имеется в виду порядковый номер Трампа как президента). А мужчинам он предлагает нечто эксклюзивное - одеколон под названием «Сражаться, сражаться, сражаться». Кроме того, в парфюмерной коллекции есть и одеколон, на котором изображена супруга нынешнего президента Джилл Байден, которая улыбается Трампу (дело происходило во время посещения ими Нотр-Дам-де-Пари). Подпись на флаконе гласит: «Против этого одеколона не смогут устоять даже ваши враги!»

Коллекцию Трампа с анонсом его будущих акций можно легко продолжить. Например, можно выпустить одеколон под названием vindication – «оправдание» (он точно будет популярным, когда против Трампа закончатся все судебные процессы) или retribution – «возмездие», от запаха которого будут нервно трепетать американские журналисты и непокорные служители Фемиды.

Как говорится в социальной сети Трампа Truth social, «Сделаем же эти праздники еще более великими с новогодней коллекцией Дональда Трампа!»

Коллекцию Трампа с анонсом его будущих акций можно легко продолжить

Бизнесмен Трамп выпускал товары под своим брендом и во время избирательной кампании. Особым спросом пользовались позолоченные кроссовки с его именем по 400 долларов за пару. Но до этого ни один американский президент не пытался торговать во время переходного периода и подготовки к инаугурации. Но что положено Юпитеру, то положено и быку. Дональда Трампа совершенно не беспокоят обвинения в конфликте интересов. «Получение президентом прибылей от выборов - вещь беспрецедентная», - констатирует Джордан Либовитц, вице-президент вашингтонской организации «Граждане за Ответственность и Этику». Однако его вопрос: «До какой степени он будет обогащаться во время своего президентства?» повисает в воздухе. В безгранично высокой степени!

В доме Трампа действует и семейный подряд. Будущая первая леди Мелания Трамп рекламировала украшения в декабрьском интервью Fox News. Украшения из латуни с надписью USA в белом, синем и красном цветах (совсем как российский флаг) стоит 90 долларов, а золотая цепочка «Голосуй за свободу» - 600. Мелания говорила, что все предлагаемые ожерелья носят «патриотический характер» и их авторы были вдохновлены победой ее супруга на выборах. На подхвате и сын избранного президента Эрик Трамп.

А Мелания рекламирует ювелирные украшения

Но этим бизнес семьи не ограничивается. У нее есть и гораздо более крупные проекты. Например, многомиллионные пакеты акций под названием Trump Media & Technology в публичных компаниях Америки. Эксперты в вопросах этики озабочены тем, что некие богатые зарубежные персоны или фонды, которые станут вкладывать большие суммы в предприятие Трампа, смогут воздействовать на него в своих интересах.

Для Дональда Трампа наступающий Новый год будет, безусловно, лучшим в жизни. А как его будут встречать те американские избиратели, которые плакали, и отнюдь не от радости, узнав о победе Трампа на выборах? Им впору занять у россиян популярное у тех высказывание «Здравствуй, ж..а, Новый год». Это искрометное приветствие взято из книги Эфраима Севелы, русского писателя, актера и кинорежиссера. Книга называется «Остановите самолет, я слезу». Немало американцев тоже хочет остановить трамповский самолет, чтобы сойти с него.

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