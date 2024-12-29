Готовится арест отстраненного президента
Совместная следственная группа заявила в понедельник, что запросила ордер на арест отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сук Ёля в связи с кратковременным введением им военного положения, пишет Yonhap.
Юн Сук стал первым действующим президентом Южной Кореи, которому грозит арест.
Следственная бригада запросила ордер на арест по обвинению в мятеже и злоупотреблении властью после того, как Юн проигнорировал три повестки с требованием явиться на допрос.
Запрос был подан в Западный окружной суд Сеула в полночь воскресенья, согласно заявлению группы, состоящей из Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO), полиции и следственного отдела министерства обороны.
Следователи утверждают, что Юн возглавил мятеж и злоупотребил властью, когда объявил военное положение 3 декабря и приказал войскам прибыть в Национальное собрание, чтобы помешать законодателям проголосовать за указ.