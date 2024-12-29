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Готовится арест отстраненного президента

13:13 2022

Совместная следственная группа заявила в понедельник, что запросила ордер на арест отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сук Ёля в связи с кратковременным введением им военного положения, пишет Yonhap.

Юн Сук стал первым действующим президентом Южной Кореи, которому грозит арест.

Следственная бригада запросила ордер на арест по обвинению в мятеже и злоупотреблении властью после того, как Юн проигнорировал три повестки с требованием явиться на допрос.

Запрос был подан в Западный окружной суд Сеула в полночь воскресенья, согласно заявлению группы, состоящей из Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO), полиции и следственного отдела министерства обороны.

Следователи утверждают, что Юн возглавил мятеж и злоупотребил властью, когда объявил военное положение 3 декабря и приказал войскам прибыть в Национальное собрание, чтобы помешать законодателям проголосовать за указ.

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