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Путин поздравил Кочаряна и Саргсяна с Новым годом

13:49 2005

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы экс-президентам Армении Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну.

Глава российского государства пожелал полевым командирам, обвиненным в военных преступлениях против Азербайджана, успехов на политическом поприще.

Информация о поздравительных телеграммах содержится в официальных источниках России.

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