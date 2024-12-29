Путин поздравил Кочаряна и Саргсяна с Новым годом
13:49 2005
Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы экс-президентам Армении Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну.
Глава российского государства пожелал полевым командирам, обвиненным в военных преступлениях против Азербайджана, успехов на политическом поприще.
Информация о поздравительных телеграммах содержится в официальных источниках России.
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