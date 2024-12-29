Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?

Азербайджан устами президента Ильхама Алиева потребовал у России, помимо извинений и наказания виновных в авиакатастрофе пассажирского самолета (по всем признакам он был случайно сбит силами ПВО над Грозным), выплатить компенсации жертвам катастрофы и (или) их родственникам. Это является обычной международной практикой. Имеется немало прецедентов, когда это было сделано, после чего инцидент на политическом уровне, как правило, считался исчерпанным. При выплате компенсаций проводят различия между внутренними рейсами и международными. В первом случае приоритет имеет национальное законодательство. Скажем, в РФ в случае гибели пассажира установлена компенсация в размере около 2 млн рублей, которая не индексировалась уже более 10 лет. Когда речь идет о международных рейсах, то вступают в силу Варшавская (1929) и Монреальская конвенции, которые в том числе устанавливают материальную ответственность перевозчика (а также третьих лиц) в случае гибели, травмы пассажира или утери багажа. Главное отличие Монреальской конвенции (1999 года, ее ратифицировали 140 государств, включая Азербайджан и Россию) по унификации правил пассажирских авиаперевозок от Варшавской является увеличение пределов ответственности за телесные повреждения или смерть.

По ней авиаперевозчики несут ответственность за доказанный ущерб в размере до 128 821,00 SDR (специальных прав заимствования, расчетная единица МВФ). Если заявленный ущерб превышает 128 821,00 SDR, то авиакомпания может избежать ответственности, доказав, что несчастный случай, вызвавший травму или смерть, не был вызван ее небрежностью или является исключительно небрежностью (или умышленными действиями) третьей стороны. Конвенция также отличается от положений Варшавской конвенции тем, что позволяет жертвам или их семьям подавать в суд на иностранных перевозчиков в месте их постоянного проживания, и обязывает всех авиаперевозчиков страховать свою ответственность. Также Монреальская конвенция, которая привязывает стоимость ущерба к единицам SDR, позволяет индексировать размер ущерба в зависимости от инфляции. Поскольку в случае авиакатастрофы в Актау вина «третьей стороны» (поражение средствами ПВО) вполне очевидна, то вполне можно вести речь о выплате компенсации именно этой третьей стороной, ориентируясь на размеры компенсации, предусмотренные упомянутым международным документом. Кстати, с 28 декабря текущего года произошла индексация лимитов (примерно на 18% по сравнению с последней индексацией в 2019 году) ответственности согласно Монреальской конвенции. Теперь в случае смерти или травмы положена компенсация в размере соответственно 151 880 SDR (около 190 тыс. долларов на 30 декабря) и 128 821 SDR (167 тыс. долларов). В случаях, когда авиакатастрофа произошла по вине третьей стороны, как правило, урегулирование претензий происходит на основе двусторонних или многосторонних переговоров между заинтересованными сторонами. Либо в суд.

Так, 8 января 2020 года силами Корпуса стражей Исламской революции над Ираном по ошибке был сбит украинский пассажирский самолет, погибли 176 человек, граждан разных стран. Сначала Тегеран заявлял, что самолет упал «по техническим причинам», однако уже 11 января было официально признано, что лайнер по ошибке сбили иранские военные. Командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде взял на себя всю ответственность за это. Тегеран (хотя на тот момент Иран не ратифицировал Монреальскую конвенцию) предложил родственникам жертв компенсацию в размере примерно 80 тысяч долларов на каждого. Однако Канада, Швеция, Великобритания и Украина (чьи граждане были на борту), не удовлетворившись такой суммой, подали в 2023 году в Международный суд ООН совместное заявление о возбуждении дела против Ирана. При этом еще в апреле 2022 года в Иране были вынесены приговоры виновным в трагедии военным, они получили от года до 13 лет лишения свободы. Самый большой срок получил оператор системы ПВО «Тор», который без приказа командира выпустил две ракеты по Boeing 737-800, опознав его как вражеский самолет. Ранее в ходе войны Ирана с Ираком в 80-х годах ХХ века США по ошибке сбили иранский А300 (погибли 248 человек). И хотя США официально так и не признали свою вину (взвалив ее на Тегеран), они согласились выплатить за каждую трудоспособную жертву по 300 тысяч долларов, а за каждого иждивенца по 150 тысяч. Самую большую в истории гражданской авиации компенсацию, спустя много лет после катастрофы, согласился выплатить ливийский лидер Муаммар Каддафи, признав спустя 15 лет, что взрыв на борту «Боинг-747» авиакомпании Pan American в декабре 1988 года (погибли в небе над британским Локерби 270 человек) был терактом ливийских спецслужб. Тогда семья каждого погибшего получила по 10 миллионов долларов. Более чем по миллиону долларов каждая получили семьи погибших сбитого 27 июня 1980 года самолета, летевшего из итальянской Болоньи в Палермо. Поначалу все обвиняли террористические «Красные бригады». Лишь спустя более четверти века итальянский премьер Франческо Коссига признал, что самолет по ошибке был сбит ракетой с французского истребителя. Французы тогда охотились на того же Каддафи. В 2013 году Верховный суд Италии вынес распоряжение о выплате 100 миллионов долларов семьям погибших. Была авиакатастрофа, к которой непосредственно причастна Украина (она косвенно причастна и к нынешней катастрофе, поскольку обстреливала дронами зону гражданского аэропорта в Грозном). В октябре 2001 года во время учений украинских вооруженных сил по ошибке над Черным морем был сбит самолет российской авиакомпании «Сибирь» рейса Тель-Авив- Новосибирск. Погибли 78 человек. Поначалу Киев отрицал свою причастность, утверждая, что ракета летела по другой траектории. Однако спустя несколько дней последовало признание (надо сказать, что пауза в несколько дней вообще присуща подобным инцидентам, виновные очень неохотно берут на себя ответственность). Семьям жертв было выплачено по 200 тысяч долларов за каждого, однако за сам самолет авиакомпания компенсации не получила.